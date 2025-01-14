«Лукойл» назначил нового руководителя

13 января совет директоров «Лукойла» рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании. С мая 2022 года главным исполнительным директором «Лукойла» был Вадим Воробьёв, который на прошлой неделе попал в санкционной список Минфина США.

На заседании совета директоров новой главой «Лукойла» был назначен Сергей Кочкуров. Согласно данным из открытых источников, он являлся вице президентом по добыче нефти и газа в России, а также бывшим вице-президентом по производственному сервису «Лукойла». Также ранее он возглавлял ООО «Лукойл — Западная Сибирь».