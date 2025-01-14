На Украине ввели санкции против российской платёжной системы «Мир»

«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России — 140 разных субъектов», — следует из публикации Зеленского в телеграм-канале.

Из документа, подтверждающего указ следует, что санкции будут действовать в течение 10 лет против 75 физических и 65 юридических лиц. Кроме, того в санкционный список также попала платёжная система «Золотая Корона». Параллельно с этим Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду уголовную ответственность за нарушение предписанных рестрикций.