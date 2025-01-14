Перепутал «чек» и «фак»: Лавров пошутил про фактчекинг
Лавров пошутил про «фактчекинг» в ответ на вопрос журналиста
Один из журналистов на пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым задал вопрос о задачах «Международной фактчекинговой организации». В ответ на это министр пошутил про англицизмы в речи.
Лавров пошутил про «фактчекинг» в ответ на вопрос журналиста. Видео © VK / МИД РФ
«Какой [организации]? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек», — сказал Лавров.
Глава МИД ответил, что слово «фактчекинг» легко можно было бы заменить словосочетанием «проверка фактов». Однако он подчеркнул, что некоторые англицизмы и впрямь трудно заменить. Отметим, что меморандум о создании фактчекинговой организации подписали в конце 2023 года на форуме «Диалог о фейках 2.0».
Также на пресс-конференции Лавров, говоря о НАТО, не сдержал эмоций и стукнул ручкой по микрофону. Он заявил, что Североатлантический альянс хочет привлечь к своему военному блоку даже страны с нейтральной позицией во внешней политике.
Life.ru