Украинский дрон влетел в многоэтажку в Каховке
В Херсонской области украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Херсонской области. Фото © Telegram / «Павел Филипчук Глава округа»
В Херсонской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал центр Каховки. Об этом сообщил глава администрации муниципального округа Павел Филипчук.
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Херсонской области. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
К счастью, никто не пострадал. Однако налёт беспилотников на город продолжается, поэтому глава администрации в своём телеграм-канале призвал местных жителей сохранять бдительность.
Ранее при обстрелах Вооружённых сил Украины (ВСУ) Херсонской области погибли два мирных жителя, ещё шесть человек были ранены. Артиллерийские подразделения украинской армии, которые, вероятнее всего, не владеют ни украинским, ни русским языком, намеренно нацеливались на гражданские объекты.