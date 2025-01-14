Украинский дрон влетел в многоэтажку в Каховке

К счастью, никто не пострадал. Однако налёт беспилотников на город продолжается, поэтому глава администрации в своём телеграм-канале призвал местных жителей сохранять бдительность.

Ранее при обстрелах Вооружённых сил Украины (ВСУ) Херсонской области погибли два мирных жителя, ещё шесть человек были ранены. Артиллерийские подразделения украинской армии, которые, вероятнее всего, не владеют ни украинским, ни русским языком, намеренно нацеливались на гражданские объекты.