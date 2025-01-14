Врач раскрыла связь между работоспособностью и температурой в помещении

Люди начинают хуже соображать, если температура в помещении слишком высокая или низкая. Особенно показатели термометра отражаются на когнитивных способностях людей старше 65 лет, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Идеальной считается температура 20-24°C. На мышление начинает влиять отклонение от нормы более чем на 4 градуса.

«Так что ищем баланс во всём. Проветривайте дома и квартиры, если вам жарко, устанавливайте дополнительные обогреватели, если холодно. Здорово, если есть возможность установить систему умного дома, которая будет корректировать температуру в помещениях за вас», — сказала Павлова.