Врач раскрыла связь между работоспособностью и температурой в помещении
Эндокринолог Павлова: Пожилым людям необходимо работать при 20-24°C в помещении
Люди начинают хуже соображать, если температура в помещении слишком высокая или низкая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem
Люди начинают хуже соображать, если температура в помещении слишком высокая или низкая. Особенно показатели термометра отражаются на когнитивных способностях людей старше 65 лет, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Идеальной считается температура 20-24°C. На мышление начинает влиять отклонение от нормы более чем на 4 градуса.
«Так что ищем баланс во всём. Проветривайте дома и квартиры, если вам жарко, устанавливайте дополнительные обогреватели, если холодно. Здорово, если есть возможность установить систему умного дома, которая будет корректировать температуру в помещениях за вас», — сказала Павлова.
Ранее россиян предупредили об опасности разморозки продуктов при комнатной температуре. Она создаёт благоприятные условия для размножения бактерий, например сальмонеллы, кишечной палочки или листерий. К аналогичному эффекту приводит разморозка при помощи микроволновки.