Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 13:25

Врач раскрыла связь между работоспособностью и температурой в помещении

Эндокринолог Павлова: Пожилым людям необходимо работать при 20-24°C в помещении

Люди начинают хуже соображать, если температура в помещении слишком высокая или низкая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Люди начинают хуже соображать, если температура в помещении слишком высокая или низкая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Люди начинают хуже соображать, если температура в помещении слишком высокая или низкая. Особенно показатели термометра отражаются на когнитивных способностях людей старше 65 лет, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Идеальной считается температура 20-24°C. На мышление начинает влиять отклонение от нормы более чем на 4 градуса.

«Так что ищем баланс во всём. Проветривайте дома и квартиры, если вам жарко, устанавливайте дополнительные обогреватели, если холодно. Здорово, если есть возможность установить систему умного дома, которая будет корректировать температуру в помещениях за вас», — сказала Павлова.

Ранее россиян предупредили об опасности разморозки продуктов при комнатной температуре. Она создаёт благоприятные условия для размножения бактерий, например сальмонеллы, кишечной палочки или листерий. К аналогичному эффекту приводит разморозка при помощи микроволновки.

Удар по почкам: Россиян предупредили об опасности кипячёной воды
Удар по почкам: Россиян предупредили об опасности кипячёной воды
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar