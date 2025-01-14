Психанул: Мужчина из Таиланда поругался с женой и прошёл босиком 500 километров

В Таиланде 62-летний мужчина босиком прошёл 500 километров, лишь бы подальше убраться от жены, с которой поругался. Об этом инциденте пишет The Thaiger.

О престарелом пешеходе сообщили медсестры местной больницы в провинции Удонтхани. Выяснилось, что таец по имени Фон жил с супругой в провинции Бурирам, но в декабре к даме вернулся сын от первого брака. Начались частые скандалы и молодой человек выгнал Фона. При этом супруга мужчины поддержала сына, чем очень оскорбила мужа. В результате таец 28 декабря пошёл пешком в родную провинцию Нонгкхай. При нём не было ни вещей, ни денег. Ночевал мужчина в отделениях полиции, а подкармливали его в храмах.

В пути у Фона обострилась старая травма ноги и он попал в больницу. Мужчина рассказал, что прожил с женщиной 13 лет и трудился разнорабочим, отдавай ей весь доход. За 13 дней таец преодолел 500 километров. Теперь он хочет повидаться с внуком и пойти в монахи.