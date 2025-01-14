За сутки потери Вооружённых сил Украины в Курской области превысили 460 человек

За последние сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 460 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 14 января. В ходе боевых действий у противника было уничтожено три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и один миномет.

С начала конфликта на Курском направлении противник понёс потери, которые оцениваются в около 51 900 военнослужащих. Уничтоженная техника включает 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства), и много другое.