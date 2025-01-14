Детский омбудсмен Москвы вмешалась в ситуацию с избиением ребёнка для ролика в TikTok
Омбудсмен Ярославская взяла на контроль избиение ребёнка школьницами в Москве
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль случай издевательства двух школьниц над мальчиком ради ролика в TikTok. Омбудсмен также пообещала посетить школу, в которой учатся девочки.
«Следственный комитет девушек нашел... Конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости», — сказала Ярославская в беседе с РИА «Новости».
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница со всей силы ногой ударила малыша ради ролика для TikTok. От удара ребёнок слетел с кровати. Сама девушка продолжила кривляния на камеру, пока мальчик захлёбывался слезами от боли и обиды. Героиней видео оказалась семиклассница. Всё происходило дома в Бабушкинском районе столицы. По факту произошедшего СК проводит проверку.
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