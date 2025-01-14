Детский омбудсмен Москвы вмешалась в ситуацию с избиением ребёнка для ролика в TikTok

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль случай издевательства двух школьниц над мальчиком ради ролика в TikTok. Омбудсмен также пообещала посетить школу, в которой учатся девочки.

«Следственный комитет девушек нашел... Конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости», — сказала Ярославская в беседе с РИА «Новости».