Владимир Зеленский допустил серьёзную политическую ошибку, поставив бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Этот шаг привёл к тому, что Залужный заручился большой поддержкой Запада и теперь вполне может выиграть на украинских выборах, передаёт InfoBrics.

«Зеленский надеялся, что престиж новой должности Залужного уменьшит его политические амбиции, но он ошибался. В Лондоне Залужный стал ещё ближе к реальным «принимающим решения» за киевским режимом. В прямом контакте с британскими чиновниками Залужный был укреплён как возможный кандидат на замену Зеленскому», — указали в материале.

Сейчас есть информация, что выборы на Украине должны состояться в мае этого года. Зеленский пытается ухватиться за власть путём репрессий, однако это всем показывает истинное положение дел: глава киевского режима остаётся на посту только силой. Это только усугубляет кризис его легитимности. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.