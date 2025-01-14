Стало известно, за какую ошибку Зеленский поплатится на выборах Украины
InfoBrics: Зеленский совершил ошибку, сделав Залужного послом в Великобритании
Владимир Зеленский допустил серьёзную политическую ошибку, поставив бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Этот шаг привёл к тому, что Залужный заручился большой поддержкой Запада и теперь вполне может выиграть на украинских выборах, передаёт InfoBrics.
«Зеленский надеялся, что престиж новой должности Залужного уменьшит его политические амбиции, но он ошибался. В Лондоне Залужный стал ещё ближе к реальным «принимающим решения» за киевским режимом. В прямом контакте с британскими чиновниками Залужный был укреплён как возможный кандидат на замену Зеленскому», — указали в материале.
Сейчас есть информация, что выборы на Украине должны состояться в мае этого года. Зеленский пытается ухватиться за власть путём репрессий, однако это всем показывает истинное положение дел: глава киевского режима остаётся на посту только силой. Это только усугубляет кризис его легитимности. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
Сейчас глава киевского режима задумался о ребрендинге своей партии «Слуга народа», полагая, что это поможет ему выиграть на выборах. В частности, название партии могут сменить на «Блок Зеленского», так как нынешнее имя теперь выглядит слишком токсично.
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