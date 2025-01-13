Зеленский задумался о ребрендинге «Слуги народа» для повышения шансов на выборах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекают 20 мая 2024 года, рассматривает возможность обновления состава и ребрендинга своей партии «Слуга народа» для повышения шансов на успех на предстоящих выборах. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Согласно информации издания, название «Слуга народа» может быть оставлено позади, так как оно утратило свою привлекательность и стало восприниматься как токсичное. В числе новых названий партии обсуждается вариант "Блок Зеленского".
Спекуляции о возможных президентских выборах в Украине возникли после заявления Владимира Путина о том, что Россия готова вести диалог только с законной властью в Киеве.
В Верховной Раде высказали мнение, что большинство граждан Украины на предстоящих выборах проголосуют против Владимира Зеленского. Напомним, что он продолжает использовать конфликт как единственный способ удержания власти, поэтому отвергает все предложения о мире и не согласен на прекращение огня. В то же время в Киеве продолжаются приготовления к мирным переговорам и выборам нового президента.