Зеленский задумался о ребрендинге «Слуги народа» для повышения шансов на выборах

Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекают 20 мая 2024 года, рассматривает возможность обновления состава и ребрендинга своей партии «Слуга народа» для повышения шансов на успех на предстоящих выборах. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Согласно информации издания, название «Слуга народа» может быть оставлено позади, так как оно утратило свою привлекательность и стало восприниматься как токсичное. В числе новых названий партии обсуждается вариант "Блок Зеленского".