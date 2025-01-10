«Попросту протащат»: Политолог оценил шансы Зеленского победить на имитации выборов

Президентские выборы на Украине могут пройти сразу после завершения боевых действий. При этом конкретные даты их проведения, а также список кандидатов будут зависеть от Запада, в частности, от новоизбранного главы США Дональда Трампа. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Если остановка боевых действий произойдёт в обозримой перспективе, то после этого, скорее всего, на Украине будет проведена имитация выборов. Конечно, эти выборы нельзя считать легитимными. Когда бы они не были проведены, нынешний политический режим на Украине уже давно лишился легитимности, и легитимизировать его через имитацию выборов будет просто невозможно», — подчеркнул политолог.

Эксперт считает, что на будущих выборах украинскому народу придётся выбирать между «плохим» и «очень плохим» президентом, поскольку здравые политические силы не допускаются к власти и подвергаются репрессиям. В таких «антидемократических» условиях шансы на то, что Владимир Зеленский будет переизбран на второй срок, очень высоки.