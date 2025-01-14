Россияне стали массово отказываться от туров в Турцию
Mash: Российские туристы выбирают Египет вместо Турции из-за высоких цен
Российские туристы начали массово отказываться от отдыха в Турции, сообщает Mash. Это связано с ростом цен и ослаблением рубля. Теперь же бюджетный Египет становится более привлекательным направлением для соотечественников.
В 2024 году Турцию посетили более 6,5 миллиона россиян. Однако теперь отели ожидают снижения потока и надеются привлечь туристов из Германии, Франции, Британии и других стран.
Телеграм-канал отмечает, что после начала специальной военной операции (СВО) Анталия потеряла от 2 до 2,5 миллиона туристов. В 2024 году курорт установил рекорд, приняв 17,2 миллиона туристов, среди которых 6,3 миллиона немцев, 4,3 миллиона британцев и 3 миллиона иранцев.
Ранее сообщалось, что российский турпоток на Мальдивы в прошлом году поставил исторический рекорд — отдохнуть на белом песочке и лазурных волнах решили более 225,2 тысячи раз. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году.
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