Россияне стали чаще ездить на Мальдивы
АТОР: В 2024 году туропоток на Мальдвы увеличился на 7,7%
Российский туропоток на Мальдивы в прошлом году поставил исторический рекорд — отдохнуть на белом песочке и лазурных волнах решили более 225,2 тысячи раз. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
Чаще всего россияне отдыхают на Мальдивах в октябре, а вот в мае, июне и сентябре фиксируется самое небольшое количество поездок на море. Всего государство, расположенное в Индийском океане, в 2024 году посетили более 2 млн туристов. По доле абсолютной численности лидируют путешественники из Китая. В прошлом году Мальдивы посетили более 263 тысяч китайцев. Второе место занимают российские туристы.
На Мальдивах проводят свой отдых многие именитые звёзды. Например, балерина Анастасия Волочкова поделилась пикантными фотографиями из этого места вместе со своим новым возлюбленным. Также на Индийском океане отдыхала певица Полина Гагарина вместе с дочерью Мией.
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