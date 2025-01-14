Россияне стали чаще ездить на Мальдивы

Российский туропоток на Мальдивы в прошлом году поставил исторический рекорд — отдохнуть на белом песочке и лазурных волнах решили более 225,2 тысячи раз. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Чаще всего россияне отдыхают на Мальдивах в октябре, а вот в мае, июне и сентябре фиксируется самое небольшое количество поездок на море. Всего государство, расположенное в Индийском океане, в 2024 году посетили более 2 млн туристов. По доле абсолютной численности лидируют путешественники из Китая. В прошлом году Мальдивы посетили более 263 тысяч китайцев. Второе место занимают российские туристы.