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14 января, 13:43

В российском регионе подросток получил фейерверком в голову и впал в кому

В Башкирии подросток получил травму головы от фейерверка и впал в кому

Подросток получил травму головы от фейерверка и впал в кому. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Подросток получил травму головы от фейерверка и впал в кому. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Бижбулякском районе Башкортостана произошел трагический инцидент: подросток получил травму головы от фейерверка и впал в кому. Об этом пишет Mash Batash.

Вчера вечером молодёжь собралась в сельском клубе, чтобы отпраздновать старый Новый год. В разгар веселья они решили запустить салют, но один из снарядов неожиданно направился в сторону 17-летнего юноши. Удар оказался настолько сильным, что парень потерял сознание и больше не смог прийти в себя.

С открытой черепно-мозговой травмой его срочно доставили в местную больницу, а сейчас его готовят к транспортировке в Уфу для дальнейшего лечения.

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Трагичная ситуация ранее произошла в Амурской области, где подросток скончался в ночь на Рождество. Он намешал алкоголя и пил до утра. Предварительно, спиртное было суррогатным.

Оксана Попова
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