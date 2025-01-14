Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 13:58

В Германии пообещали разместить системы Patriot на границе с Украиной

Министр обороны ФРГ Писториус: Германия разместит системы Patriot в Польше

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото © Wikipedia / Mark Holloway

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото © Wikipedia / Mark Holloway

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что до конца января ФРГ планирует разместить недалеко от украинской границы, в польском Жешуве, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Слова главы Минобороны приводит издание «Страна.ua».

По словам Писториуса, в январе он лично посетит Жешув и проконтролирует, чтобы оборонные комплексы были установлены и заработали. Министр отметил, что Германия осознаёт, насколько большое значение имеет польский город для Киева.

Всего власти ФРГ планируют разметить два ЗРК Patriot, а также отправить на границу 200 немецких военнослужащих. Сейчас в Жешуве находятся норвежские солдаты, системы NASAMS и четыре истребителя F-35.

Германия передала Киеву новейшую колёсную гаубицу
Германия передала Киеву новейшую колёсную гаубицу

Напомним, что ранее Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Согласно информации журналистов, цель такого внезапного решения — обсуждение продолжение поставок военной помощи Киеву со стороны Берлина. Также министр хочет ознакомиться с текущей обстановкой на месте.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Германия
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar