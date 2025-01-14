В Германии пообещали разместить системы Patriot на границе с Украиной

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что до конца января ФРГ планирует разместить недалеко от украинской границы, в польском Жешуве, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Слова главы Минобороны приводит издание «Страна.ua».

По словам Писториуса, в январе он лично посетит Жешув и проконтролирует, чтобы оборонные комплексы были установлены и заработали. Министр отметил, что Германия осознаёт, насколько большое значение имеет польский город для Киева.

Всего власти ФРГ планируют разметить два ЗРК Patriot, а также отправить на границу 200 немецких военнослужащих. Сейчас в Жешуве находятся норвежские солдаты, системы NASAMS и четыре истребителя F-35.