Глава Минобороны Германии неожиданно прибыл в Киев
N-TV: Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом
Глава Минобороны ФРГ Писториус на вокзале в Киеве. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance
Немецкий министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает n-tv.
Согласно информации журналистов, цель внезапного визита — обсуждение продолжение поставок военной помощи Киеву со стороны Берлина. Также Писториус хочет ознакомиться с текущей обстановкой на месте.
Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал новые поставки оружия Украине на €3 млрд. Инициаторами этой помощи выступают министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус. Глава немецкого военного ведомства — ярый сторонник помощи Киеву. Ранее он заявил, что Германия должна быть готова к «угрозам» от России.
Западные политики часто посещают Киев с необъявленными визитами. Например, в октябре прошлого года так поступил глава Пентагона Ллойд Остин, а в мае министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.