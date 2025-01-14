Глава Минобороны Германии неожиданно прибыл в Киев

Немецкий министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает n-tv.

Согласно информации журналистов, цель внезапного визита — обсуждение продолжение поставок военной помощи Киеву со стороны Берлина. Также Писториус хочет ознакомиться с текущей обстановкой на месте.

Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал новые поставки оружия Украине на €3 млрд. Инициаторами этой помощи выступают министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус. Глава немецкого военного ведомства — ярый сторонник помощи Киеву. Ранее он заявил, что Германия должна быть готова к «угрозам» от России.