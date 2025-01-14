Глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о России

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в «бессовестном поведении»: по мнению чиновницы, Москва якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ.

В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что из-за поддержки Украины Берлин находится «в центре российской агрессии»: якобы существует угроза нападения на население, кибератак, диверсий со стороны РФ. Фезер даже заявила, что нападения «на критически важную инфраструктуру и компании» уже произошли, также возросло количество случаев саботажа и шпионажа.