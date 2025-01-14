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Регион
14 января, 07:24
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Глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о России

Глава МВД Германии Фезер обвинила Россию в «бессовестном поведении»

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в «бессовестном поведении»: по мнению чиновницы, Москва якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ.

В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что из-за поддержки Украины Берлин находится «в центре российской агрессии»: якобы существует угроза нападения на население, кибератак, диверсий со стороны РФ. Фезер даже заявила, что нападения «на критически важную инфраструктуру и компании» уже произошли, также возросло количество случаев саботажа и шпионажа.

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Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уже допускал панические заявления о том, что Германия должна быть готова к опасностям, исходящим со стороны России. Он убеждён, что стране необходимо тщательно подготовиться, чтобы отражать угрозы и противостоять «плану» российских властей по расколу западного общества. Тем временем Германия продолжает накачивать Украину оружием.

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ТАСС / ЕРА

Александра Вишнякова
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