Глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о России
Глава МВД Германии Фезер обвинила Россию в «бессовестном поведении»
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в «бессовестном поведении»: по мнению чиновницы, Москва якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ.
В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что из-за поддержки Украины Берлин находится «в центре российской агрессии»: якобы существует угроза нападения на население, кибератак, диверсий со стороны РФ. Фезер даже заявила, что нападения «на критически важную инфраструктуру и компании» уже произошли, также возросло количество случаев саботажа и шпионажа.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уже допускал панические заявления о том, что Германия должна быть готова к опасностям, исходящим со стороны России. Он убеждён, что стране необходимо тщательно подготовиться, чтобы отражать угрозы и противостоять «плану» российских властей по расколу западного общества. Тем временем Германия продолжает накачивать Украину оружием.
ТАСС / ЕРА