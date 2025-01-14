«Уральские авиалинии» испортили багаж онкобольной девочки и не вернули компенсацию

Жительница Екатеринбурга Кристина Новикова уже три месяца борется с «Уральскими авиалиниями» из-за испорченного багажа 13-летней дочери, которая больная тяжелой формой остеосаркомы. За порчу чемодана женщина потребовала всего 5 тысяч рублей, но даже эту сумму спустя три месяца не вернули, передаёт Ura.ru.

Женщина рассказала, что возвращалась вместе с дочерью из Москвы в Екатеринбург после операции. Свой багаж дочка не могла получить в течение нескольких часов. Затем их попросили оставить свой адрес, чтобы прислать чемодан домой. Багаж всё-таки вернули, но в ужасном состоянии. Чемодан был порван, ручка сломана, вещи внутри помяты. Девочка очень переживала, ведь взяла чемодан у одноклассницы и его надо было отдать. Матери пришлось подать заявление и потребовать компенсации.

«Я заполнила форму от руки, подробно описав ситуацию и предоставив фотографии в подтверждение порчи багажа. <...> Пообещали поискать и перезвонить. И с тех пор я жду ответа. Я не стала требовать большую компенсацию, как, возможно, сделали бы другие, а попросила лишь пять тысяч рублей — стоимость чемодана», — рассказала Новикова.

С момента подачи заявления уже прошло три месяца. В авиакомпании заявили, что заявление потеряно не было, оно находится на рассмотрении.