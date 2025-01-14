Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 15:25

Учёные выяснили, что в молотом кофе содержатся останки тараканов

Daily Mail: Учёные заявили, что в молотом кофе содержатся фрагменты тараканов

Учёные считают, что в каждом мешке с молотым чёрным кофе содержится до десяти процентов дроблёных останков тараканов и прочих насекомых. Об этом сообщает Daily Mail.

Маленькие усатые насекомые могли попасть пачки с кофе во время сбора зерен, их переработки и содержания на складах. При этом количество тараканов в кофе недостаточно, чтобы они представляли угрозу людям. Вместе с тем тропомиозин, содержащийся в тараканах, может приводить к аллергии у людей, у которых есть непереносимость моллюсков.

Дельфины из Мексиканского залива пристрастились к наркотику, вызвавшему эпидемию в США
Дельфины из Мексиканского залива пристрастились к наркотику, вызвавшему эпидемию в США

Ранее Life.ru писал, что учёные из США выявили новый вид червей, который потенциально может угрожать человечеству. Опасным обитателям планеты дали название Amaga pseudobama. Это существо впервые замечено в 2020 году и изначально не представляло опасности для людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksiy Rezin

Николай Рюмин
  • Новости
  • Новости науки
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar