Учёные выяснили, что в молотом кофе содержатся останки тараканов
Daily Mail: Учёные заявили, что в молотом кофе содержатся фрагменты тараканов
Учёные считают, что в каждом мешке с молотым чёрным кофе содержится до десяти процентов дроблёных останков тараканов и прочих насекомых. Об этом сообщает Daily Mail.
Маленькие усатые насекомые могли попасть пачки с кофе во время сбора зерен, их переработки и содержания на складах. При этом количество тараканов в кофе недостаточно, чтобы они представляли угрозу людям. Вместе с тем тропомиозин, содержащийся в тараканах, может приводить к аллергии у людей, у которых есть непереносимость моллюсков.
Ранее Life.ru писал, что учёные из США выявили новый вид червей, который потенциально может угрожать человечеству. Опасным обитателям планеты дали название Amaga pseudobama. Это существо впервые замечено в 2020 году и изначально не представляло опасности для людей.
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