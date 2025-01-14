Учёные выяснили, что в молотом кофе содержатся останки тараканов

Учёные считают, что в каждом мешке с молотым чёрным кофе содержится до десяти процентов дроблёных останков тараканов и прочих насекомых. Об этом сообщает Daily Mail .

Маленькие усатые насекомые могли попасть пачки с кофе во время сбора зерен, их переработки и содержания на складах. При этом количество тараканов в кофе недостаточно, чтобы они представляли угрозу людям. Вместе с тем тропомиозин, содержащийся в тараканах, может приводить к аллергии у людей, у которых есть непереносимость моллюсков.