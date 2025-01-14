Минюст предложил увеличить штрафы по 36 видам экономических преступлений
В Министерстве юстиции России предложили увеличить размеры штрафов по 36 видам экономических преступлений с учётом инфляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Предлагаемые изменения позволят сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в сфере экономики», — пояснили в ведомстве свою инициативу.
В Минюсте добавили, что в прошлом году выросли размеры крупного и особо крупного ущерба по 36 составам экономических преступлений. Это привело к декриминализации ряда преступлений и их переводу в категорию административных правонарушений. В то же время размеры штрафов не менялись с учётом инфляции 2003 года. Подобная ситуация, подчеркнули в министерстве, мешает восстановлению социальной справедливости — одной из главных целей наказания.
Авторы инициативы предлагают актуализировать размеры штрафов в 36 составах преступлений и адаптировать их к современным реалиям.
Проект федерального закона под названием «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности)» размещён для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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ТАСС / Сергей Фадеичев