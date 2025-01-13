Собственников жилья в 2025 году ждут новые штрафы

С 1 января начали действовать новые законы, которые усиливают ответственность за нарушения в жилищной сфере. В 2025 году штрафы за несоблюдение правил содержания жилья и общедомового имущества будут повышены, а некоторые меры вводятся впервые. Юристы издания РБК рассказали о возможных штрафах для жильцов.

Штраф за замену батареи в квартире

С 1 января вступила в силу новая норма, запрещающая замену радиаторов без предварительного согласования. Изменения в системе отопления могут повлиять на теплоснабжение всего подъезда, поэтому такие действия необходимо согласовать с местными властями. За нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а также требование вернуть все в первоначальное состояние.

Штраф за старую плиту

Собственники обязаны заменить газовые плиты, если их эксплуатация превышает 20 лет, даже если они функционируют исправно. Штраф за несоблюдение этого требования увеличен с 10 до 15 тысяч рублей. Также владельцы устаревших плит могут столкнуться с отключением подачи газа.

Штраф за хлам в подъезде

Все эвакуационные пути должны оставаться свободными. Если в подъезде накопился хлам, который мешает проходу и открытию дверей, владельцу грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, в квартирах запрещено хранить легковоспламеняющиеся жидкости, однако пока неясно, как будут проводиться проверки. Жильцы обязаны впускать только представителей газовых служб для проверок; это требование не распространяется на противопожарную службу.