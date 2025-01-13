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13 января, 13:00

Собственников жилья в 2025 году ждут новые штрафы

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

С 1 января начали действовать новые законы, которые усиливают ответственность за нарушения в жилищной сфере. В 2025 году штрафы за несоблюдение правил содержания жилья и общедомового имущества будут повышены, а некоторые меры вводятся впервые. Юристы издания РБК рассказали о возможных штрафах для жильцов.

Штраф за замену батареи в квартире

С 1 января вступила в силу новая норма, запрещающая замену радиаторов без предварительного согласования. Изменения в системе отопления могут повлиять на теплоснабжение всего подъезда, поэтому такие действия необходимо согласовать с местными властями. За нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а также требование вернуть все в первоначальное состояние.

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Штраф за старую плиту

Собственники обязаны заменить газовые плиты, если их эксплуатация превышает 20 лет, даже если они функционируют исправно. Штраф за несоблюдение этого требования увеличен с 10 до 15 тысяч рублей. Также владельцы устаревших плит могут столкнуться с отключением подачи газа.

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Штраф за хлам в подъезде

Все эвакуационные пути должны оставаться свободными. Если в подъезде накопился хлам, который мешает проходу и открытию дверей, владельцу грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, в квартирах запрещено хранить легковоспламеняющиеся жидкости, однако пока неясно, как будут проводиться проверки. Жильцы обязаны впускать только представителей газовых служб для проверок; это требование не распространяется на противопожарную службу.

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Ранее эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова объяснила, у кого могут изъять дачный участок в 2025 году. Она подчеркнула, что основным поводом для такого решения будет захламление и зарастание более чем 50% от площади земли.

Марина Фещенко
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