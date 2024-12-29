Госорганы окажутся под угрозой: IT-эксперт оценил идею штрафов за VPN

VPN-сервисы изначально разрабатывались для повышения безопасности передачи данных. Ими пользуются как частные компании, так и государственные органы, которым нужно шифровать информацию. Поэтому они окажутся под угрозой, если начать блокировать цифровые протоколы и вводить штрафы за их использование. Об этом рассказал главный редактор портала IT-World.ru и журнала IT Expert Андрей Виноградов.

Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что VPN — это всего лишь протокол передачи данных, который далеко не всегда используется только лишь для обхода блокировок. Туннель для конфиденциальной передачи информации необходим для взаимодействия, например, двух офисов одной компании. IT-эксперт выступил против штрафов за использование VPN.