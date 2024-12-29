Госорганы окажутся под угрозой: IT-эксперт оценил идею штрафов за VPN
IT-эксперт Виноградов выступил против штрафов за использование VPN
VPN-сервисы изначально разрабатывались для повышения безопасности передачи данных. Ими пользуются как частные компании, так и государственные органы, которым нужно шифровать информацию. Поэтому они окажутся под угрозой, если начать блокировать цифровые протоколы и вводить штрафы за их использование. Об этом рассказал главный редактор портала IT-World.ru и журнала IT Expert Андрей Виноградов.
Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что VPN — это всего лишь протокол передачи данных, который далеко не всегда используется только лишь для обхода блокировок. Туннель для конфиденциальной передачи информации необходим для взаимодействия, например, двух офисов одной компании. IT-эксперт выступил против штрафов за использование VPN.
«Я надеюсь, что до этого не дойдёт, потому что если вводить штрафы за VPN, то под угрозой окажутся те же государственные органы, потому что им в первую очередь нужны VPN-сервисы для шифрования передачи данных. Речь ведь идёт о том, чтобы запретить VPN как протокол и штрафовать за его использование», — заключил специалист.
Ранее Life.ru узнал, что в России могут ввести штрафы за VPN. Позже в Госдуме оценили идею о введении штрафов за использование VPN. По данному вопросу высказались и в Роскомнадзоре.
Life.ru