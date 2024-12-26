Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 12:05

Роскомнадзор: Штрафы за VPN в России вводить не планируется

В Роскомнадзоре опровергли сообщения о планах ввести административные штрафы за использование VPN-сервисов в России.

«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», сообщило ведомство РИА «Новости».

Роскомнадзор: YouTube не стал удалять 300 материалов об установке VPN-сервисов
Роскомнадзор: YouTube не стал удалять 300 материалов об установке VPN-сервисов

Напомним, ранее СМИ узнали, что некоторые юристы и IT-специалисты считают вероятным введение штрафов за использование VPN и прочих сервисов для обхода блокировок. В Госдуме уже заверили, что подобных обсуждений в парламенте не ведётся. Кстати, с 1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию таких сервисов в России.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Роскомнадзор
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar