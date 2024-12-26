Роскомнадзор: Штрафы за VPN в России вводить не планируется
В Роскомнадзоре опровергли сообщения о планах ввести административные штрафы за использование VPN-сервисов в России.
«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — сообщило ведомство РИА «Новости».
Напомним, ранее СМИ узнали, что некоторые юристы и IT-специалисты считают вероятным введение штрафов за использование VPN и прочих сервисов для обхода блокировок. В Госдуме уже заверили, что подобных обсуждений в парламенте не ведётся. Кстати, с 1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию таких сервисов в России.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков