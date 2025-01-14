В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов на Балтике
НАТО на Балтике примет меры против судов, подозреваемых в угрозе безопасности
НАТО в регионе Балтийского моря будет принимать необходимые меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций и якобы создании угрозы безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении саммита стран — членов альянса указанного региона.
«Мы оставляем за собой право, в соответствии с международным правом, принимать меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций и угрожают нашей безопасности, инфраструктуре и окружающей среде. В тесном сотрудничестве с прибрежными государствами мы усиливаем наблюдение за судами, включая проверку страховых свидетельств судов», — указано в заявлении.
Страны НАТО отметили, что в качестве мер внедрят средства слежения. Кроме того, они расширят санкции, направленные против судов, которые, по мнению Запада, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов.
А ранее Life.ru писал, что в Балтийское море прибудут 10 кораблей НАТО для охраны инфраструктуры. Суда будут базироваться около энергетических и телекоммуникационных кабелей, став «сдерживающим фактором».
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