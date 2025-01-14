В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов на Балтике

НАТО в регионе Балтийского моря будет принимать необходимые меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций и якобы создании угрозы безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении саммита стран — членов альянса указанного региона.

«Мы оставляем за собой право, в соответствии с международным правом, принимать меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций и угрожают нашей безопасности, инфраструктуре и окружающей среде. В тесном сотрудничестве с прибрежными государствами мы усиливаем наблюдение за судами, включая проверку страховых свидетельств судов», — указано в заявлении.

Страны НАТО отметили, что в качестве мер внедрят средства слежения. Кроме того, они расширят санкции, направленные против судов, которые, по мнению Запада, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов.