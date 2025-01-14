Двое американцев вышли на охоту за Снежным человеком и сгинули в снегах

В штате Вашингтон при таинственных обстоятельствах были найдены останки двух охотников, которые отправились на поиски сасквоча или Бигфута — мифического существа, аналогичного Снежному человеку в Северной Америке. Об этом сообщает портал NPR.

Одному из мужчин было всего 37 лет, а другому — 59. Они ушли в поисках легендарного существа в конце декабря. Когда к католическому Рождеству они не вернулись, их семьи обратились в полицию.

Поисковая операция, в которой участвовало более 60 человек, длилась три дня. Тела охотников без признаков жизни были обнаружены в лесу округа Скамейния, где охота на снежных людей запрещена по закону. За нарушение предусмотрен штраф до тысячи долларов и тюремное заключение.

Предварительные данные указывают на то, что причиной смерти охотников стал мороз. В офисе шерифа отметили, что мужчины не были готовы к сложным погодным условиям. Перед их исчезновением в регионе выпал снег, а температура опустилась до -1 градуса по Цельсию.