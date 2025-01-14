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14 января, 17:18

Священник Островский считает, что круглосуточные храмы могут стать «прибежищем пьянчуг»

Священник Островский: Никакой нужды в круглосуточных храмах нет

Депутаты Госдумы предложили создать в России сеть круглосуточных храмов, где россияне могли бы находить утешение. Однако священник Павел Островский в беседе с Life.ru заявил, что в этой идее нет никакого смысла, так как церкви и так открыты с раннего утра до позднего вечера, зайти помолиться можно до и после работы.

По его мнению, просто так держать храм круглосуточно открытым — это значит набирать штат сотрудников, чтобы «раз в месяц или два раза в год зашёл нетрезвый человек поставить свечку». Исключение, по словам Островского, можно сделать для туристических мест, где люди гуляют ночью, но делать обычные храмы «круглосуточными» — перебор. Собеседник Life.ru считает, что человек при желании может найти время, чтобы зайти в церковь.

«Человек же не просто беспрерывно работает, у него всегда находится время для какой-то суеты. Неужели у него, если вдруг ему нужно пойти в храм, не найдётся времени? Храмов много. Они везде есть. Днём все храмы открыты. Богослужение совершается по расписанию. Человек, когда едет на работу, по дороге может зайти в храм. В конце концов, у нас есть социальные сети, можно договориться со священником на встречу в удобное для всех время», — рассказал Островский.

В заключение священник призвал политиков «заниматься своим делом, улучшать жизнь общества, а не придумывать какие-то безумные идеи».

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Напомним, что с идеей открыть круглосуточные храмы выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Такие храмы, по словам парламентария, могут стать настоящим духовным убежищем для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или ищущих поддержки в ночные часы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonovskay Anzhella

Ольга Годуненко
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