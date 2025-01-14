«Люди их сберегли»: Поклонская рассказала о языческих праздниках, которые она отмечает

Советник генерального прокурора, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что каждый год отмечает восемь языческих праздников. А именно Имболк, Остара, Белтайн, Купало, Лугнасад, Мабон, Самайн и Йоль.

«Эти праздники имеют очень древнюю природу, и сколько бы времени ни прошло, новых религий и институтов не появилось, запретов не попринималось, изустно через сказки и былины передавались традиции, и по сей день люди их сберегли», — написала Поклонская в телеграм-канале.

Экс-депутат Госдумы отметила, что и в наше время на Ивана Купала люди прыгают через костёр, а на праздник Йоль наряжают ёлки. Поклонская также сообщила, что 1 февраля наступит Имболк. В этот день много становилось ясным Волхву, Друиду (жрецу, мудрецу) и тому, кто умел слышать Воздух.