«Люди их сберегли»: Поклонская рассказала о языческих праздниках, которые она отмечает
Наталья Поклонская рассказала, что отмечает восемь языческих праздников
Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Советник генерального прокурора, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что каждый год отмечает восемь языческих праздников. А именно Имболк, Остара, Белтайн, Купало, Лугнасад, Мабон, Самайн и Йоль.
«Эти праздники имеют очень древнюю природу, и сколько бы времени ни прошло, новых религий и институтов не появилось, запретов не попринималось, изустно через сказки и былины передавались традиции, и по сей день люди их сберегли», — написала Поклонская в телеграм-канале.
Экс-депутат Госдумы отметила, что и в наше время на Ивана Купала люди прыгают через костёр, а на праздник Йоль наряжают ёлки. Поклонская также сообщила, что 1 февраля наступит Имболк. В этот день много становилось ясным Волхву, Друиду (жрецу, мудрецу) и тому, кто умел слышать Воздух.
Ранее советник генерального прокурора поздравила жителей России с языческим праздником Йоль. Языческий зимний праздник древние германские народы отмечали в самую длинную ночь года. Исследователи считают, что давным-давно люди считали её магической и верили в возможность встретить отряд всадников‑призраков языческого бога Одина.