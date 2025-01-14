Россиян призвал срочно зарегистрировать загородные жилые дома

Член экспертного совета Московской областной думы Фёдор Мезенцев призвал россиян зарегистрировать частные дома до марта 2025 года. После этого срока будет запрещено использовать жильё, которое не было зарегистрировано в кадастре. По словам специалиста, зарегистрировать имущество важно, чтобы избежать потенциальных споров при его продаже.

«До этого можно было проводить сделки с земельными участками, границы которых не внесены в реестр», — приволит слова эксперта NEWS.ru.

По словам Мезенцева, были случаи, когда не разбирающийся в земельном праве собственник покупал шесть соток. Однако на самом деле их было пять, потому что соседи переставили забор. Теперь же потенциальные споры при сделках с недвижимостью буду устранены.

Эксперт подчеркнул, что в России существует значительное количество незарегистрированной недвижимости, особенно в престижных направлениях, таких как Рублёвка и Новорижское шоссе. По его словам, там есть жильё площадью более 500 квадратных метров, которое до сих пор не было оформлено. Владельцы собственности не платят налог 2% от кадастровой стоимости.

С марта 2025-го схитрить не получится. Все незарегистрированные постройки будут принудительно ставиться на кадастровый учёт. Поэтому собственникам будет выгоднее самим регистрировать строения, чтобы документы соответствовали реальному положению, а не составлялись «на глазок».