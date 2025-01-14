Музей Большого театра в честь 200-летия здания раскрыл архивы
РИАН: Музей Большого театра показал афишу 1824 года и чертежи архитектора Бове
Здание Большого театра 18 января отметит юбилей — ему исполняется 200 лет. В честь предстоящего праздника музей театра показал афишу 1824 года с ценами на билеты и абонементы, а также чертежи известного архитектора Осипа Бове. Об этом сообщает РИА «Новости».
Директор музея Лидия Харина рассказала, что в 1824 году ложа в бенуаре Большого театра стоила 15 рублей на сезон. Кроме того, рядом с театром был развлекательный вокзал, где также проходили спектакли.
Харина также рассказала интересный факт про архитектора. Так, на проекте Бове рукой самого императора Александра I было написано, что выше этого здания строить дома запрещено. Работа Осипа стала главным украшением Театральной площади.
В 1825 году на открытие нового здания Большого театра были проданы все билеты. Желающих было столько, что пришлось объявить второй день продаж. Театр открылся прологом и балетом «Сандрильон в постановке первой женщины-балетмейстера Фелициты Гюллень-Сор.
«С самого начала наш театр был музыкальным, ведь он начинался в Оперном доме на Яузе. <...> Но в XIX веке не было резкого разделения на оперу и балет. Были спектакли и драматические, и музыкальные, и балет», — поделилась директор музея.
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