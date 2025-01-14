Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 20:52

Хегсет: Растущий ядерный потенциал России несёт угрозу США и Европе

Несмотря на многолетнее санкционное давление со стороны стран Запада, России удалось не только укрепить свою армию, нарастив производство ключевых военных платформ, но и расширить ядерный арсенал как тактического, так и стратегического уровней. Опасения Вашингтона на этот счёт выразил кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет.

«Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, представляющий угрозу для США, и тактический ядерный арсенал, угрожающий её соседям в Европе и Азии», — отметил офицер в ходе выступления в Конгрессе.

Также он обратил внимание на растущую активность России в киберпространстве, её усилия в развитии подводных технологий и космических возможностей, а также амбиции в освоении Арктики. Эти направления, уверен Хегсет, требуют пристального внимания со стороны США.

Турция может стать мишенью, если США начнут ядерную войну
Турция может стать мишенью, если США начнут ядерную войну

Ранее действующий президент США Джо Байден признался, что едва не устроил ядерную войну с Россией из-за Незалежной. По его словам, поддержка Киева со стороны Америки могла привести к эскалации конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Арктика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar