Хегсет: Растущий ядерный потенциал России несёт угрозу США и Европе

Несмотря на многолетнее санкционное давление со стороны стран Запада, России удалось не только укрепить свою армию, нарастив производство ключевых военных платформ, но и расширить ядерный арсенал как тактического, так и стратегического уровней. Опасения Вашингтона на этот счёт выразил кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет.

«Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, представляющий угрозу для США, и тактический ядерный арсенал, угрожающий её соседям в Европе и Азии», — отметил офицер в ходе выступления в Конгрессе.

Также он обратил внимание на растущую активность России в киберпространстве, её усилия в развитии подводных технологий и космических возможностей, а также амбиции в освоении Арктики. Эти направления, уверен Хегсет, требуют пристального внимания со стороны США.