Турция может стать мишенью, если США начнут ядерную войну

Газета отмечает, что США обновили бомбы, оснастив их «хвостовым ротором» для повышения разрушительной силы. В планах также значится запуск производства новых B61-13, которые в 24 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. В контексте обсуждений о возможном применении ядерного оружия внимание общественности сосредоточено на ядерных боеприпасах, хранящихся на базах НАТО и США. Также подчёркивается, что из 180 таких бомб в Европе 50 находятся в Турции. В издании отметили, что в связи с конфликтом на Украине «ядерная напряжённость» между Россией и Западом возрастает.