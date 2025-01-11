Турция может стать мишенью, если США начнут ядерную войну
Aydnlk: Модернизация снарядов США делает Турцию мишенью в ядерной войне
По информации газеты Aydınlık, решение Соединённых Штатов о модернизации ядерных бомб типа B61 до версии B61-12 делает Турцию потенциальной мишенью в случае возможной ядерной конфронтации, поскольку на авиабазе Инджирлик в Адане расположены пятьдесят таких бомб.
Газета отмечает, что США обновили бомбы, оснастив их «хвостовым ротором» для повышения разрушительной силы. В планах также значится запуск производства новых B61-13, которые в 24 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. В контексте обсуждений о возможном применении ядерного оружия внимание общественности сосредоточено на ядерных боеприпасах, хранящихся на базах НАТО и США. Также подчёркивается, что из 180 таких бомб в Европе 50 находятся в Турции. В издании отметили, что в связи с конфликтом на Украине «ядерная напряжённость» между Россией и Западом возрастает.
«В дискуссиях о применении ядерного оружия обращают на себя внимание слова генерала Тода Уолтерса, командующего европейскими силами США/НАТО, Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (SACEUR). 27 марта 2020 года Уолтерс выступил в Сенате США со следующими заявлениями: «Я выступаю за то, чтобы первыми применить ядерное оружие в рамках гибкого реагирования«. Сделанные заявления и усиление бомбового вооружения делают Турцию мишенью в ядерной войне», — говорится в публикации издания.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты взволнованы возможностью применения ядерного оружия РФ. Он рассказал, что администрация Джо Байдена крайне обеспокоена ядерной риторикой Москвы, полагая, что скоро «могут нажать красную кнопку». В Госдуме уверены, что подобное высказывание политика является элементом лживой игры. Там отметили, что американский дипломат, говоря о ядерной угрозе России, пытается перетянуть Китай на свою сторону.
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