«Своих не бросаем»: Губернатор Ямала передал ружьё в зону СВО и призвал последовать своему примеру
Губернатор Ямала Артюхов передал в зону СВО собственное ружьё
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что передал в зону спецоперации на Украине собственное гладкоствольное ружьё. Глава региона призвал остальных гражданских стрелков и охотников сделать то же самое.
«На Ямале на руках сейчас более 20 тысяч единиц оружия. У многих оно простаивает дома. Давайте направим его туда, где сейчас нужнее всего», — подчеркнул чиновник в видеообращении.
Видеообращение Дмитрия Артюхова. Видео © Telegram / Дмитрий Артюхов
Артюхов отметил, что пожертвовать оружие нашим бойцам можно в ближайшем отделении Росгвардии, где быстро оформят все необходимые документы. Далее ружья и карабины передадут пребывающим в отпусках военнослужащим, которые позже доставят их на передовую.
«Ямал своих не бросает, поможем делом и сейчас», — заключил губернатор.
А в Москве недавно открылись «Домики добра» для сбора помощи участникам СВО. Жители и гости столицы смогут поддержать военнослужащих до 28 февраля.
Telegram / Дмитрий Артюхов