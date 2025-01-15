Безбилетница ползком добралась до самолёта в Сербии и чуть не улетела на Мальту
Безбилетница попыталась проникнуть на авиарейс Белград – Мальта в аэропорту сербской столицы. Преодолеть ограждения системы безопасности и пункт автоматизированного паспортного контроля женщине удалось ползком. Действия нарушительницы запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает Mirror.
Женщина по-пластунски обходит систему безопасности. Видео © X / History_vid
Поймать хитрую путешественницу удалось лишь на борту самолёта, когда она не смогла предъявить посадочный талон. Затем полиции стало известно, что женщина ранее была депортирована из Франции. Ей предъявили обвинения в незаконном проникновении.
Штраф за дебош в самолёте недавно получил и актёр из «Папиных дочек» Евгений Воловенко, который требовал пересадить его в бизнес-класс во время полёта. Оказалось, что мужчина перебрал с алкоголем перед посадкой на борт.
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