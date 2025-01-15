Владимир Путин поздравил Следком России с 14-летием со дня образования

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Следственного комитета РФ по случаю 14-й годовщины со дня образования ведомства. В своём обращении глава государства отметил весомый вклад сотрудников СК в обеспечение правопорядка в Донбассе и Новороссии.

«За прошедшие годы Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из значимых звеньев отечественной правоохранительной системы. Вы находитесь на переднем крае борьбы с криминалом и коррупцией, защищаете права и свободы граждан России», — говорится в телеграмме.

Президент упомянул, что работа ведомства в рамках СВО подразумевает сложные и ответственные задачи. Следователи обеспечивают законность и правопорядок в наших исторических регионах, а также расследуют преступления неонацистов против гражданских.

«Убеждён, что вы и впредь будете беречь и развивать лучшие традиции ветеранов следственных органов, достойно выполнять свой служебный долг. Желаю вам успехов», — заключил Путин.