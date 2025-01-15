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14 января, 22:46

Обстрелы ВСУ унесли жизни 192 детей — Бастрыкин

Бастрыкин: Более 6 тысяч мирных граждан погибли из-за обстрелов ВСУ

Жертвами обстрелов ВСУ стали суммарно 6,5 тысячи мирных жителей, из которых 192 — дети. Более 16 тысяч гражданских, в том числе 884 ребёнка, получили ранения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью RG.ru.

По мнению главы СКР, основной причиной столь ужасных цифр стали удары по объектам гражданской инфраструктуры из оружия неизбирательного действия, в большинстве случаев иностранного. По факту указанных эпизодов в России с 2014 года возбудили свыше 6 тысяч уголовных дел. Их фигурантами стали более 1,2 тысячи подозреваемых, среди которых высокопоставленные чиновники, силовики, активисты националистических группировок и иностранные наёмники.

Почти 500 человек уже осуждены, 60 из них получили пожизненные сроки. Расследования продолжаются, заключил Бастрыкин.

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Напомним, что несколькими днями ранее ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по селу в Брянской области. Трое мирных жителей получили ранения. В Карачевском районе того же региона в результате атаки погибла женщина.

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Telegram / Следком

Тимур Хингеев
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