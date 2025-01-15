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15 января, 00:56

США объявили о планах нарастить поставки оружия, но не Украине

Помощник Трампа Уолтц заявил о планах США ускорить поставки оружия Тайваню

Будущий помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Дональд Трамп намерен ускорить поставки американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом политик заявил в ходе выступления в вашингтонском Институте мира.

По словам Уолтца, государства уже заключили контракты на сумму свыше 20 миллиардов долларов, и эти средства поступили в Штаты. Теперь Вашингтон должен выполнить свои обязательства по сделкам.

«Нам надо напряжённо работать над тем, чтобы высвободить эти [вооружения], передать им то, за что они уже заплатили», — отметил он.

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А в декабре прошлого года США приняли решение о продаже Тайваню системы военной связи за 265 миллионов долларов. Сделка будет включать в себя и всю необходимую логистическую поддержку.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Анатолий Цейко
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