США объявили о планах нарастить поставки оружия, но не Украине

Будущий помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Дональд Трамп намерен ускорить поставки американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом политик заявил в ходе выступления в вашингтонском Институте мира.

По словам Уолтца, государства уже заключили контракты на сумму свыше 20 миллиардов долларов, и эти средства поступили в Штаты. Теперь Вашингтон должен выполнить свои обязательства по сделкам.

«Нам надо напряжённо работать над тем, чтобы высвободить эти [вооружения], передать им то, за что они уже заплатили», — отметил он.