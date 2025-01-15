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15 января, 01:57

Австралия обеспокоилась возможной гибелью своего наёмника Дженкинса на Украине

МИД Австралии проверяет сообщения о гибели наёмника Дженкинса в зоне СВО

Министерство иностранных дел Австралии выразило серьёзную озабоченность по поводу судьбы гражданина страны Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины. Как заявила глава ведомства Пенни Вонг в интервью радиостанции ABC, поступают сообщения о его гибели в зоне СВО.

«Очевидно, нам нужно проверить сообщения, прежде чем мы примем какие-то решения или публично прокомментируем факт [смерти], и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это», — подчеркнула Вонг.

Министр также сообщила о контактах австралийского МИДа с российским послом Алексеем Павловским для получения информации о возможном местонахождении Дженкинса. Вонг отметила, что проверка фактов происходит в непростых условиях, учитывая сложность отношений между Австралией и Россией.

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Напомним, речь идёт о 32-летнем Оскаре Дженкинсе, которого взяли в плен на территории ДНР 24 декабря. Эксперт по международному праву из Австралийского национального университета Дональд Ротуэлл ранее отмечал, что Россия имеет право обращаться с наёмником как с военнопленным, что подразумевает в том числе его задержание на длительный срок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Benny Marty

Анатолий Цейко
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