Австралия обеспокоилась возможной гибелью своего наёмника Дженкинса на Украине

Министерство иностранных дел Австралии выразило серьёзную озабоченность по поводу судьбы гражданина страны Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины. Как заявила глава ведомства Пенни Вонг в интервью радиостанции ABC, поступают сообщения о его гибели в зоне СВО.

«Очевидно, нам нужно проверить сообщения, прежде чем мы примем какие-то решения или публично прокомментируем факт [смерти], и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это», — подчеркнула Вонг.

Министр также сообщила о контактах австралийского МИДа с российским послом Алексеем Павловским для получения информации о возможном местонахождении Дженкинса. Вонг отметила, что проверка фактов происходит в непростых условиях, учитывая сложность отношений между Австралией и Россией.