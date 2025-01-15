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Регион
15 января, 02:57

Младшеклассников перевели на дистанционное обучение в Якутске из-за морозов

Из-за экстремально низких температур 15 января 2025 года школьники Якутска будут учиться дистанционно. На удалёнку отправятся не все, а лишь учащиеся с первого по пятый классы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления образования.

Решение принято в связи с сильными морозами: утром в микрорайоне Гимеин температура составила минус 40 градусов, а в районе аэропорта — минус 44 градуса.

«Родители имеют право самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимися общеобразовательной организации по климатическим условиям», — сказано в сообщении.

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Напомним, что это не первые экстремальные морозы для жителей Якутска в этом году. В самом начале 2025-го столбики термометров в столице региона опустились до 51 градуса со знаком минус.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Анатолий Цейко
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