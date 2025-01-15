Младшеклассников перевели на дистанционное обучение в Якутске из-за морозов

Из-за экстремально низких температур 15 января 2025 года школьники Якутска будут учиться дистанционно. На удалёнку отправятся не все, а лишь учащиеся с первого по пятый классы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления образования.

Решение принято в связи с сильными морозами: утром в микрорайоне Гимеин температура составила минус 40 градусов, а в районе аэропорта — минус 44 градуса.

«Родители имеют право самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимися общеобразовательной организации по климатическим условиям», — сказано в сообщении.