Украинский пограничник застрелил командира части после угрозы «убить и сгноить» его

Суд вынес приговор пограничнику, который убил своего командира в одной из воинских частей в Хмельницкой области на западе Украины. Обвиняемый получил 12 лет тюремного заключения, сообщает издание «Страна», ссылаясь на решение Ярмолинецкого суда Хмельницкой области.

Согласно приговору, 6 февраля 2024 года обвиняемый заступил на суточный наряд, получив автомат и патроны. За несколько дней до этого у него произошла ссора с командиром пограничной части, полковником, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал «убить и сгноить» военнослужащего. В результате пограничник выстрелил в обидчика в столовой и был задержан.

Позже военнослужащий попытался притвориться психически больным человек. Откосить от заключения не получилось и суд признал его виновным в умышленном убийстве.