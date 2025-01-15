Украинский пограничник застрелил командира части после угрозы «убить и сгноить» его
В Хмельницкой области Украины пограничник застрелил командира и сел на 12 лет
Суд вынес приговор пограничнику, который убил своего командира в одной из воинских частей в Хмельницкой области на западе Украины. Обвиняемый получил 12 лет тюремного заключения, сообщает издание «Страна», ссылаясь на решение Ярмолинецкого суда Хмельницкой области.
Согласно приговору, 6 февраля 2024 года обвиняемый заступил на суточный наряд, получив автомат и патроны. За несколько дней до этого у него произошла ссора с командиром пограничной части, полковником, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал «убить и сгноить» военнослужащего. В результате пограничник выстрелил в обидчика в столовой и был задержан.
Позже военнослужащий попытался притвориться психически больным человек. Откосить от заключения не получилось и суд признал его виновным в умышленном убийстве.
На Украине это уже не первый случай убийства военнослужащего. Ранее в гостинице Тернополя был застрелен 25-летний пограничник. Несколько выстрелов из табельного пистолета произвёл майор одной из воинских частей ВСУ. Сообщается, что убийство произошло на почве ревности. Майор застукал свою супругу с любовником и шесть раз выстрелил в него из пистолета Glok-17.
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