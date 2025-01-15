Массированные удары «возмездия» по Украине подняли в небо Польши истребители
Польша подняла в воздух истребители из-за ракетных ударов по Украине
Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей и привела в состояние наивысшей готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в связи ракетными ударами на западе Украины. Об этом объявило Оперативное командование Вооружённых сил республики.
«В связи с нанесением РФ ударов по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, военная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — пишет командование в социальной сети X.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в ряде областей, а также в центре Киева. «Удары возмездия» наносятся крылатыми ракетами, в том числе «Калибрами», с бортов ТУ-22М3, ТУ-95мс, МИГ-31 и кораблей Черноморского флота утверждают киевские СМИ.
Kandinsky 3.1 / Life.ru