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Регион
15 января, 07:28
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Массированные удары «‎возмездия» по Украине подняли в небо Польши истребители

Польша подняла в воздух истребители из-за ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей и привела в состояние наивысшей готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в связи ракетными ударами на западе Украины. Об этом объявило Оперативное командование Вооружённых сил республики.

«В связи с нанесением РФ ударов по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, военная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — пишет командование в социальной сети X.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в ряде областей, а также в центре Киева. «Удары возмездия» наносятся крылатыми ракетами, в том числе «Калибрами», с бортов ТУ-22М3, ТУ-95мс, МИГ-31 и кораблей Черноморского флота утверждают киевские СМИ.

Кара «Калибрами»: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за ATACMS и Storm Shadow
Кара «Калибрами»: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за ATACMS и Storm Shadow
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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