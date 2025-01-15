«Просто жесть»: Лыжница пожаловалась на условия в гостинице на этапе Кубка России

Член сборной России по лыжным гонкам Анастасия Кулешова раскритиковала условия проживания во время проведения этапа Кубка России в Казани. Спортсменка пожаловалась на некомфортные и тесные номера в гостинице, в которой практически невозможно расположиться из-за отсутствия места. Кроме того, что условия проживания «в прославленной Казани» оставляют желать лучшего, так ещё и мебель неудобная, а в шкафах — нет полок.

Обзор номера Кулешовой. Видео © Telegram / Анастасия Кулешова

«Хочу показать, как живёт в прославленной Казани сборная России. Комната 2х2, даже положить вещи некуда. Шкаф — ни полок, ничего, две вешалки на человека. Сумка [с вещами — прим. Life.ru] заняла весь проход между кроватями. Куда мне её класть, другие вещи? Прославленная Казань наша. Просто жесть», — рассказала спортсменка во время прямого эфира в своём телеграм-канале.

Сейчас бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года находится на этапе Кубка страны, который пройдёт в Казани с 16 по 19 января.