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15 января, 08:03

В Киеве загорелась электроподстанция недалеко от офиса Зеленского

В центральной части Киева возник пожар на электрической подстанции, расположенной вблизи с офисом Владимира Зеленского. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, не назвав причины инцидента.

«На улице Крещатик, 15, загорелась электрическая подстанция. Соответствующие службы работают на месте. Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению», — сказано в заявлении. Согласно картам, объект находится всего в 500 метрах от офиса Зеленского.

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Ранее сообщалось, что массированный ракетный удар наносится по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow, по всей стране объявлена воздушная тревога. К операции подключили ТУ-22М3, ТУ-95мс, МИГ-31 и корабли Черноморского флота, утверждают киевские СМИ.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Татьяна Миссуми
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