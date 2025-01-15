В Киеве загорелась электроподстанция недалеко от офиса Зеленского

В центральной части Киева возник пожар на электрической подстанции, расположенной вблизи с офисом Владимира Зеленского. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, не назвав причины инцидента.

«На улице Крещатик, 15, загорелась электрическая подстанция. Соответствующие службы работают на месте. Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению», — сказано в заявлении. Согласно картам, объект находится всего в 500 метрах от офиса Зеленского.