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15 января, 09:16

На Западе раскрыли, на что готов Зеленский ради сохранения власти

InfoBRICS: Зеленский рискует потерять власть из-за роста авторитета Залужного

На фоне сокращения числа союзников у главаря киевского режима Владимира Зеленского остаётся мало шансов сохранить власть в своих руках. Запад заинтересован в том, чтобы убрать его. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материле для зарубежного издания InfoBRICS.

«У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад даёт всё яснее понять, что заинтересован в его замене», — утверждает аналитик.

Специалист подчеркнул, что у Зеленского всё же есть надежда остаться у власти после окончания срока полномочий. По мнению Лейроса, у экс-комика есть план, как не позволить бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному захватить власть в стране. Так, он намерен предпринимать всевозможные попытки сохранить на своей стороне тех союзников, которые остались с ним.

«Зеленский настолько отчаянно настроен перед лицом растущей поддержки Залужного, что считает необходимым заручиться поддержкой главы военной разведки (Кирилла Буданова* — прим. Life.ru), чтобы предотвратить политический заговор», — пишет эксперт.

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Ранее эксперт заявил, что Зеленский совершил ошибку, сделав Залужного послом в Великобритании. Этот шаг привёл к тому, что экс-главком ВСУ заручился большой поддержкой Запада и теперь вполне может выиграть на украинских выборах

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Ольга Сливченко
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