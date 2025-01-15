Адвокат назвал две категории россиян, которым доступна альтернативная служба

Воспользоваться правом на прохождение альтернативной службы могут только две категории россиян. Это могут быть убеждения — религиозные, светские или морально-этические, заявил адвокат Максим Сикач.

Он добавил, что молодой человек также может отказаться от службы в армии в случае, если он принадлежит к малочисленным народам России. Однако при этом срок службы увеличится: в подведомственных ВС РФ организациях надо будет отработать полтора года, в других — 21 месяц.

«У нас больше никто не имеет права на альтернативную гражданскую службу», — подчеркнул адвокат в интервью 360.ru.

Чтобы попасть на альтернативную службу, необходимо написать заявление в военный комиссариат, в котором россиянин состоит на учёте. Это надо сделать либо до 1 апреля, если это касается призыва на октябрь-ноябрь, либо до 1 октября, если призыв выпадает на весну следующего года. Также могут потребоваться показания свидетелей, что человек — убеждённый пацифист или его религия не позволяет служить в армии.