Дешёвые попытки обречённых на поражение: В ГД отреагировали на попытку Киева подкупить солдат ВС РФ
Депутат Романов назвал попытку ГУР подкупить военных ВС РФ дешёвым манёвром
Киевский режим, который обречён на полное поражение, пытается любыми способами добиться хотя бы минимального успеха, но наши военнослужащие чётко движутся вперёд. Так депутат Государственной думы Михаил Романов в беседе с Life.ru прокомментировал попытку ГУР подкупить Армию РФ, чтобы сохранить за собой Горловку.
Все эти попытки подкупить, очернить, воздействовать на родственников, как часто бывает, — дешёвые попытки киевского режима хоть как-то добиться успеха на поле боя. Поэтому это лишний раз подчёркивает, что ни военного успеха нет, ни политического. Киевский режим обречён на поражение.
Напомним, ранее вскрылось, что военная разведка Украины пыталась подкупить российских военнослужащих с помощью 1 миллиона долларов, чтобы те оставили позиции в Горловке. Контрразведка ФСБ России сорвала планы противника. И в итоге артиллерия РФ разгромила приближающиеся вражеские подразделения, а полученный «аванс», который удалось выманить у украинской разведки, был потрачен на закупку материально-технических средств для Российской армии.
Life.ru