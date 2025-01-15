Все эти попытки подкупить, очернить, воздействовать на родственников, как часто бывает, — дешёвые попытки киевского режима хоть как-то добиться успеха на поле боя. Поэтому это лишний раз подчёркивает, что ни военного успеха нет, ни политического. Киевский режим обречён на поражение.