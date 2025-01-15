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Регион
15 января, 09:17

Сирийскому бизнесмену в Москве грозит тюрьма из-за беременности 15-летней жены

Сирийский предприниматель отправил свою 15-летнюю беременную жену в один из родильных домов Москвы. Врачи сообщили о ситуации в правоохранительные органы, и в результате мужчина столкнулся с уголовными обвинениями за сексуальные отношения с несовершеннолетней, пишет Mash.

37-летний мужчина из Сирии и его жена переехали в Щёлково в 2022 году. Он занимался торговлей одеждой, а она — домашними делами. В итоге весной 2023 года у девушки начал расти живот. Пара никуда не сообщала о беременности, но в декабре у них родился ребёнок.

Вместо того чтобы радоваться появлению на свет своего ребёнка, мужчина оказался в наручниках — врачи сообщили в полицию о странной ситуации. Его задержали, и на допросе он заявил, что в Сирии такие брачные отношения являются нормой. Однако его доводы не сработали, и теперь ему грозит не менее четырёх лет тюремного заключения.

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А ранее Life.ru рассказывал, как бывшего замминистра обороны Британии поймали на подставной встрече с 15-летним подростком. Чиновника задержали на железнодорожном вокзале в Брайтоне, где, по словам правоохранителей, он планировал увидеться с несовершеннолетним. Однако сам Каплин отвергает все обвинения, настаивая на том, что у него не было намерений вступать в сексуальные отношения.

Обложка ©

freepik/Mateus Andre

Николь Вербер
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