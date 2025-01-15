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15 января, 09:36

Кремль отдал приоритет обмену живых пленных, но в ужасе от планов Киева потревожить души 200 героев СССР

Песков осудил планы достать из могил останки 200 советских воинов во Львове

Холм Славы во Львове. Фото © wikipedia / Водник

Холм Славы во Львове. Фото © wikipedia / Водник

Россия отдаёт приоритет обмену находящихся в украинском плену военнослужащих СВО, но сожалеет о практике Киева, который не первый раз тревожит прах советских воинов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение эксгумировать и перезахоронить останки более 200 военнослужащих Красной Армии, в том числе героя СССР Николая Кузнецова во Львове.

«Конечно же, очень важно всё-таки отдавать приоритет живым. Все те, кот осуществляют контакты, делают всё возможное, чтобы наши ребята вернулись домой. Что касается эксгумации останков героев ВОВ – это, к сожалению, реальность Украины, киевского режима, где эксгумируют останки героев войны, всячески прославляют нацистов и их прислужников», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что ему неизвестно о том, были ли какие-то конкретные предложения или разговоры на счёт передачи останков советских героев в РФ.

Как уже писал Life.ru, во Львове начали подготовку к переносу мемориального комплекса Холм Славы. В рамках работ предстоит эксгумировать и перезахоронить останки более 200 советских военнослужащих, в том числе героя СССР Николая Кузнецова. Разведчик лично ликвидировал 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников. Звания Героя Советского Союза он был удостоен посмертно в 1944 году.

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Александр Юнашев
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