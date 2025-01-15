Глава Энергодара сообщил об уходе с поста

Глава Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции, Эдуард Сеновоз объявил, что оставляет свой пост, чтобы заняться новыми задачами, которые перед ним ставит «Росэнергоатом». Об этом чиновник заявил в личном телеграм-канале.

«Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было лёгким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн «Росэнергоатом». Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — говорится в его посте.

Сеновоз отметил, что стоявшие перед ним задачи антикризисного управления и выстраивания процессов муниципального управления в Энергодаре к настоящему моменту решены. Администрация под руководством первого заместителя главы города Максима Пухова продолжит заниматься развитием города. Депутаты муниципального совета в скором времени рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий и назначения исполняющего обязанности мэра.