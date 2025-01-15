Глава Энергодара сообщил об уходе с поста
Глава Энергодара Эдуард Сеновоз объявил о переходе на новую должность
Глава Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции, Эдуард Сеновоз объявил, что оставляет свой пост, чтобы заняться новыми задачами, которые перед ним ставит «Росэнергоатом». Об этом чиновник заявил в личном телеграм-канале.
«Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было лёгким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн «Росэнергоатом». Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — говорится в его посте.
Сеновоз отметил, что стоявшие перед ним задачи антикризисного управления и выстраивания процессов муниципального управления в Энергодаре к настоящему моменту решены. Администрация под руководством первого заместителя главы города Максима Пухова продолжит заниматься развитием города. Депутаты муниципального совета в скором времени рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий и назначения исполняющего обязанности мэра.
Напомним, что главой администрации Энергодара Эдуард Сеновоз стал в декабре 2022 года. Ранее он руководил компанией «Смоленская АЭС-Сервис». В октябре 2024 года его первым заместителем стал экс-мэр атомного города Полярные Зори в Мурманской области Максим Пухов.
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