Международный суд ООН остался без председателя

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам подал в отставку с 14 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба инстанции. Его полномочия должны были завершиться 5 февраля 2027 года.

«Судья Наваф Салам подал в отставку с поста члена суда с сегодняшнего дня», — говорится в публикации.