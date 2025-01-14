Международный суд ООН остался без председателя
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам ушёл в отставку
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам подал в отставку с 14 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба инстанции. Его полномочия должны были завершиться 5 февраля 2027 года.
«Судья Наваф Салам подал в отставку с поста члена суда с сегодняшнего дня», — говорится в публикации.
Нового председателя выберут после консультаций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Напомним, что 13 января 2025 года президент Ливана Джозеф Аун назначил Салама премьер-министром страны и поручил ему сформировать новое правительство.
Ранее Наваф Салам от лица Международного суда ООН неоднократно требовал от Израиля прекратить боевые действия в Палестине. Он также признавал оккупацию сектора Газа фактической аннексией.
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