«М-Видео» обнулила все баллы покупателей под видом «новогодней акции» и угодила в скандал

Россияне обвинили сеть магазинов «М-Видео» в мошеннической схеме с бонусами. У сотен тысяч покупателей одним днём сгорели все накопленные баллы лояльности. Клиенты бунтуют и отказываются от магазина. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В начале декабря компания провела акцию — в два раза увеличила накопленные ранее бонусы. Но была оговорка: срок хранения всех баллов на карте лояльности был до конца месяца — многие клиенты об этом даже не знали. 31 декабря магазин преподнёс покупателям новогодний «подарок» — все накопленные бонусы сгорели: в том числе те, которые были заработаны ещё задолго до акции. Некоторые покупатели успели накопить от 8 до 20 тысяч баллов и хотели воспользоваться ими в новом году.

Возмущенные клиенты атаковали поддержку «М-Видео» с требованием вернуть баллы, которые они долго копили. По ранее установленным правилам они должны были списаться только через несколько месяцев вне зависимости от проходящих акций. Однако в компании заявили — они могут переписывать положения программы в одностороннем порядке без предупреждения. Сейчас покупатели обдумывают шанс обжаловать действия магазина в суде.